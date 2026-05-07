ホルムズ海峡が事実上の封鎖状態に陥っている。世界の石油供給の約2割、日本の原油輸入の約9割が通過する大動脈の混乱は、日本のエネルギー安全保障に重大な影響を及ぼしかねない。こうした絶望的な状況下において、注目を集めたのが、ロシア産の原油調達だ。中東から輸入してきた原油は、他国産では賄えない現在、中東産油諸国は、一枚岩ではなくなっている。アラブ首長国連邦（UAE）の石油輸出国機構（OPEC）脱退論争などに見ら