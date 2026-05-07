【みこイラスト「桃饅ちゃん」【再販26】】 5月7日12時～5月29日 受注 10月 発売予定 価格：20,350円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「みこイラスト『桃饅ちゃん』【再販26】」を10月に発売する。価格は20,350円。本日5月7日12時より一般受注が開始となる。締め切りは5月29日。 イラストレーター、みこ氏のオリジナルイラスト「桃饅ち