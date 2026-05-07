【WINCHESTER M1873 RANDALL GAS MODEL】 6月10日 発売予定 価格：59,180円 K.T.W.は、エアガン「WINCHESTER M1873 RANDALL GAS MODEL」を6月10日に発売する。価格は59,180円。 本商品はウィンチェスターのレバーアクションライフル「M1873 RANDALL」をエアガンで再現したもの。特徴的な銃身とストックを短くしたデザインが再現されている。 また、本商品の