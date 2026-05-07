宇野亞喜良展 AQUIRAX UNO(高松市美術館) 90歳を超えてなお、幅広い分野で精力的に活動するイラストレーター、宇野亞喜良さんの作品展が高松市で開かれています。 日本に「イラストレ―ション」や「イラストレーター」という言葉を広めたといわれる宇野亞喜良さん。これまでに手掛けた企業の広告や絵本の挿絵などの原画に加え、立体作品など900点以上の作品が高松市美術館で展示されていま