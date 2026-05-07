日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？【空蝉】はなんて読む？ 「空（そら）」も「蝉（せみ）」も、夏を感じさせる漢字ですよね。 この熟語は、夏の風物詩を美しく描写した言葉です。 いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくださ