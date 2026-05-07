女子テニス元世界ランク４位の伊達公子さんが公開したレジェンドだらけのショットが話題だ。７日にインスタグラムに「過ぎ去った思い出＃ｃｒａｆｔｓａｋｅｗｅｅｋ２０２６最終日行ってました」と記し、４月に東京・六本木ヒルズで催されたサッカーの元日本代表ＭＦ中田英寿氏プロデュースの日本酒イベントを訪れたことを報告。中田氏、元ブラジル代表でサッカー界のレジェンドで日本代表監督も務めたジーコ氏との３ショ