誰の真似もしないというブランドメッセージ5月7日、レクサスはトヨタ・テクニカルセンター下山にて3列シートのSUV、新型『TZ』を世界初公開した。専用開発のプラットフォームを持つBEVで、日本での発売は今年の冬を予定している。【画像】3列シートの新型SUV！専用開発プラットフォームのBEV『レクサスTZ』世界初公開全184枚1989年の創業以来、『常にイノベーションの精神を貫き、お客様に新たな技術や価値を提供することに挑戦