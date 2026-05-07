日本とハワイで2拠点生活を送るタレントの薬丸裕英（60）が、7日までに自身のブログを更新。ゴールデンウィークをハワイで過ごしたことを明かし、美しい海や空が望める自宅からの“絶景”を披露した。【写真】「今日は家からの海が綺麗です」薬丸裕英が披露したハワイの自宅のオーシャンビュー薬丸は、1日のブログでハワイに戻ったことを報告。天気に恵まれたようで、3日のブログでは「ハワイ ホノルル快晴今日は家からの海