｢なんとなく合わせる｣｢空気を読む｣。そんな“従来の正解”が揺らぎつつある今。アサヒ飲料が、現代の若者が｢NO｣という選択肢に対してどのような意識を持ち、それをいかに｢賢い(スマート)な行動｣と捉えているかを明らかにするため、20代のZ世代1,000名を対象に｢若者の『NO』と言えることに関する意識調査｣を行いました。驚くべき結果が明らかになりました。 約9割が｢NOと言える人はかっこいい｣と回答 調査では、47.7％が｢