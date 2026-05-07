バレーボール男子日本代表主将の石川祐希が所属するイタリア1部リーグのペルージャは6日、チビタノーバとのプレーオフ決勝第3戦を3―1で制し、3連勝で2季ぶり3度目の優勝を決めた。石川は途中出場した。30歳の石川は中大在学中からイタリア1部でプレーし、2024〜25年シーズンにペルージャに加入した。同リーグの日本選手では02〜03年に加藤陽一が所属したトレビーゾが優勝した例がある。（共同）