きょうは晴れる所が多く、季節先取りの暑さになるでしょう。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋27℃･岐阜28℃ 三重南部は夕方にかけて雨が降る所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（5/7 昼） 正午前の名古屋市内は、雲は出ていますが朝から晴れています。各地で気温がぐんぐんと上がっていて、午前11時までの最高気温は名古屋で25.6℃、多治見で26.5℃と、すでに夏日になっている所があります。 きょうは午後も晴れる所が多いもの