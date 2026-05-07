山形県朝日町できょう午前6時半ごろ、山菜採りのために山に入った60代から70代の男性1人がクマに襲われました。警察によりますと、男性は顔や頭にけがをしていますが、命に別状はないということです。クマは体長およそ1メートルの1頭で、男性は仲間と2人で山に行き、車から降りて5分ほど歩いたところでクマに襲われたということです。