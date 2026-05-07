HKT48渕上舞（29）が、7日までにインスタグラムを更新。“同級生”のライブを訪れたことを報告した。渕上は「ELAIZALIVE2026GENTLE優しさに包まれたひとときでした」と、ELAIZAこと池田エライザ（30）のライブを鑑賞したことを報告。「女神様のように優しくて格好良いエラさんの歌声が昔からだいすきでいつかLIVEにいきたい！と密かにずっと思っていて、今回念願叶っていけました…！本当に最高だったな〜(ずっと余韻に浸