◇MLB ドジャース12-2アストロズ(日本時間7日、ダイキン・パーク)ドジャースの大谷翔平選手は26打席ぶりのヒットを含む2安打1打点を挙げました。前日は投手専念となった中、7回好投も2本の本塁打を浴びて負け投手となった大谷選手。この日は1番指名打者で先発出場を果たしました。大谷選手は初回の第1打席は空振り三振に打ち取られますが、3回ノーアウト1塁の場面で迎えた第2打席では26打席ぶりの安打となるツーベースヒットを放ち