お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）が、6日深夜放送の日本テレビ系「吉田と粗品と」（水曜深夜1時29分）に出演。漫才の優勝賞金を当日中に失った経験を明かした。番組では、男性からひわいなDMが大量に送られてくるという30代の女性パチスロライターの悩みを紹介。吉田は「何が満たされんのやろ」と不快感をあらわにしつつ、「パチスロライターさんであるならば、僕らとそう関係性は遠くないね」とギャンブル好きで知