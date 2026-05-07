名刺入れの素材は、なんと本物のブリの皮。深い青緑の背中から腹部の白へと移り変わるブリ本来の体色がそのまま生かされた一品です。この名刺入れを購入した男性がXに投稿したところ、ブリは成長とともに名前が変わる出世魚であることから「出世間違いなし」という声や、「最高なアイデア」といった反響が広がり、5300件以上のいいねを集めました。【写真】ブリのリアルな体色グラデーションが綺麗です投稿したのは、新潟県地域お