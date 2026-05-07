私はチヒロ（32）。タクミ（8歳）、ユウ（5歳）、アキラ（2歳）を育てています。3人きょうだいって本当に大変なんです。毎日うるさいし、旦那と会話をする時間もとれやしません。私は正社員で働いているので、保育園や学童、習い事と、実家の手を借りながら子育てをしています。もし私が専業主婦だったら、一日中子どもたちと一緒にいるのかと思うと正直ゾッとします。今日は久しぶりの平日休み。次男のママ友にお誘いを受け、公園