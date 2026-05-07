クレナズムが、2026年第1弾となるシングル「心火」（ココロビ）を5月6日に配信リリースした。 （関連：クレナズム、ライブアレンジの妙と熱量今伝えたいことをやり切った『冬のバリよかワンマンツアー』東京公演） 今作は、メンバーそれぞれが感じる内面の揺らぎや消えそうで消えない“小さな火”をテーマに、繊細かつ力強いサウンドで描き出した一曲。アートワークは萌映（Vo/Gt）が