水彩画やアクリル画、版画など多彩なジャンルの絵画を集めた作品展が、岡山市北区の天神山文化プラザで開かれています。 【写真を見る】多彩なジャンルの絵画を集めた美術団体「創元会」の作品展自由なテーマで描かれた約130点【岡山】 部屋に差し込む光を印象的に描いた油彩画や、 神話をモチーフにした色鮮やかな絵画など、自由なテーマで描かれた約130点の作品が並びます。 創立85周年を迎えた美術団体