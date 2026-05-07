5連休が終わり、ゴールデンウィーク明けとなった人も多いけさ（7日）、街には職場や学校に向かう人の姿が戻りました。 【写真を見る】「あと2日行ったらまた休みなので」5連休が終わり街に通勤通学の風景戻る【岡山】 通勤通学の風景が戻ったJR岡山駅前です。 （街の人）「家族に久しぶりに会ったりして、なかなか充実した時間を過ごせたんじゃないかなと思います。始まるんで、これからまた大変だなって感じです