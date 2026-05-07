『星のカービィ』を題材にしたくじの新作となる「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」が、5月9日（土）から、全国の「ローソン」店舗などで発売される。【写真】レンチンでご飯が炊ける！B賞のHARIO製ガラス炊飯器■特別な刺しゅうをデザイン今回登場する「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」は、おにぎりやアイスクリームなどグルメを楽しむカービィたちをデザインしたグッズがそろう、全8等級＋ラストワン賞から