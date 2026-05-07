6日夜、広島市の広電宮島線の線路内で、女性が路面電車にはねられ死亡しました。事故があったのは、広島市西区の井口電停付近です。警察などによると、6日午後11時ごろ、下りの路面電車が線路内で女性をはねました。女性は20代から40代くらいで、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。乗客31人にケガはありませんでした。運転手は「しゃがんでいるのを見て警報器を鳴らしたが衝突した。」と話しているということで、警察