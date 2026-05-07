LIVゴルフの「トランプ・ナショナルGC・ワシントンD.C.」で行われるバージニア大会の開幕を前に、ブライソン・デシャンボー（米国）が一部メディアの取材に応じ、「もし来季以降LIVゴルフが資金を調達できなかった場合、PGAツアーに戻らないかもしれない」との考えを示した。＜写真＞コンパクトなのに飛ぶ！ラームの“爆速”スイングデシャンボーが掲げる今後の目標は、自身のYouTubeチャンネル登録者数を現在の269万人から「3倍