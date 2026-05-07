「NTTドコモビジネスレディス」で通算4勝目を挙げた菅沼菜々。フェードが持ち球の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】トップで右サイドに懐を作って右ヒジを伸ばしつつ下ろす菅沼菜々のドライバースイング◇◇◇アップライトな軌道が特徴のスイングです。トップでシャフトがクロスしますが、切り返しで左足を踏み込んだ後はオンプレーンに戻り、イン