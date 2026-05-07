中東情勢の影響について、県内の8割を超える企業が「マイナスの影響がある」と回答しました。 アンケートは、東京商工リサーチが3月31日から4月7日にかけて行い、県内61社から有効回答を得ました。 このうち、アメリカとイスラエルのイラン攻撃による事業への影響について「マイナス」と答えた企業は合わせて52社、約85％ありました。 理由については、「原油由来の素材、原材料の高騰によるコスト増」を挙げた