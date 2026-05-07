＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第1ラウンドが進行している。午前組の全選手がハーフターンし、藤田さいきと福山恵梨が3アンダー・首位に並んでいる。【ライブフォト】淡いブルーが映える…吉田鈴1打差3位タイには女王・佐久間朱莉、金澤志奈、荒木優奈、尾関彩美悠、アマチュアのオ・スミン（韓国）が続いている。