京都府南丹市で小学生の息子を殺害した疑いで父親が再逮捕された事件で、息子の死因は窒息死の可能性が高いことが分かりました。 南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は3月23日、市内の公衆トイレで息子の結希さん（当時11）の首を絞め付けるなどして殺害した疑いで再逮捕されました。 取り調べに対し、「両手で結希の首を絞めて殺しました」と容疑を認め、「１人でやった」と供述しているということです。 警察によりますと