大阪府和泉市で母親と娘が殺害された事件で、警察が凶器とみられる刃物のようなものを押収していたことがわかりました。 堺市堺区の無職・杉平輝幸容疑者（51）は4月8日、和泉市の集合住宅の一室で、元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（41）の首を刃物のようなもので突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。室内では母親の和子さん（76）も死亡していて、2人の死因はいずれも「失血死」でした。 捜査関係者に