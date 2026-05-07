5月6日、磐越道で発生した21人が死傷したマイクロバスの事故で死亡したのは北越高校の17歳の男子生徒で、死因は失血死と判明しました。 6日午前7時半ごろ、福島県の磐越道・上り線で北越高校の男子ソフトテニス部の部員20人と運転手の男性1人が乗っていたマイクロバスがガードレールに衝突、その衝撃で折れ曲がったガードレールに後続車が追突し、合わせて21人が死傷しました。 死亡したのは北越高校の