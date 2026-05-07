7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が7日、大阪・梅田のOSAKAたこ焼きマーケットで行われた主演映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の公開記念イベントに共演した高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志と共に登場。大阪でのイベントへの思いを語った。【写真】熱そう！たこ焼きを頬張る高橋恭平同作において第1回目となるイベントが大阪で開かれた。高橋（恭）は「やっぱり地元なのですごいうれしかった。梅田は