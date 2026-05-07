藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第3局は7日午前9時、石川県七尾市「のと楽」で糸谷の先手で始まった。ここまで藤井の2勝0敗で迎え、戦型は相雁木（がんぎ）へ進んだ。糸谷は中住まい、藤井は左辺へ王を寄せた後の42手目、3段目に上がった角を1段目へ引いて展開した。未知の局面へ踏み出したのは、藤井だった。第1局は先手・糸谷が初手から2手連続、1筋の歩を突いた