巨人・田中将が１日の阪神戦（甲子園）で日米通算２０３勝目を挙げた。昨季、巨人に移籍し、苦しみながらも日米通算２００勝を達成。３７歳となった今季は開幕から先発ローテーションに入って、ここまで３勝を挙げている（７日現在）。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏が楽天コーチ時代の教え子でもある田中将の“変化”について語った。◇◇一言でいうなら、今季の投球を見ていると“技巧派”になったというのが