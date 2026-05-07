MINMIが、ニューアルバム『vibration』を今夏発売することを発表した。アートワークや収録内容など、その全貌は今後順次明らかになる予定。あわせて、2026年10月8日（木）に開催する自身初の日本武道館公演に向け、公演ビジュアルを刷新。ハリウッドで撮影された新ビジュアルも公開された。1980年代にMichael Jackson、Madonna、David Bowieなど、多くの著名人が集った伝説的なレストラン跡地にあるギャラリーで撮影されている。同