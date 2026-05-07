明日8日(金)は北日本を中心に雨や雷雨の所があるものの、9日(土)以降は晴れる日が多いでしょう。関東から九州では10日(日)から連日のように25℃以上の夏日となり、暑さが続きそうです。来週は一段と暑くなり、30℃以上の真夏日の所が増えるでしょう。ただ、朝晩との気温の差が大きくなる日がありそうです。重ね着をするなど、服装で上手に調節してください。8日(金)〜14日(木)暑い日が多い関東〜九州は連日25℃以上の夏日明日8