今日7日は午前から夏日が続出しています。午後も気温が上がり、300地点前後で夏日となって今年最多となりそうです。東京都心は明日8日以降も夏日が続くでしょう。各地で熱中症に注意してください。名古屋や福島では午前中から夏日今日7日は北海道から九州、沖縄にかけて広く晴れていて、日差しとともに各地で気温が上昇しています。午前11時までに、全国の139地点で25℃以上を観測して、夏日となっています。午前11時までに最も高