OpenAIのAIコーディングエージェントである「Codex」に、アニメーション付きのコンパニオンを追加できる「Codex pets」が登場しました。Codex petsでは用意されたコンパニオンの見た目を選択できるだけでなく、独自の見た目のコンパニオンを作成することも可能です。Settings - Codex app | OpenAI Developershttps://developers.openai.com/codex/app/settings#codex-petsPets. Now in Codex.Use /pet to wake your pet. pic.twit