AI開発企業のSubquadraticがAIモデル「SubQ」を発表しました。SubQは主流のTransformerベースAIモデルとは異なるアーキテクチャで開発されたモデルで、最大1200万トークンという長大なコンテキストウィンドウを備えています。また、テストモデルである「SubQ 1M-Preview」は長大トークンを入力した際の処理性能でClaude Opus 4.7を大きく上回っています。Subquadratic - Efficiency is Intelligencehttps://subq.ai/Introducing Su