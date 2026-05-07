東京午前のドル円は１５６．５３円付近まで強含んだ後、１５６．０２円付近まで軟化した。前日に急落した反動から時間外取引でニューヨーク原油は反発しているものの、上げ幅を削っていることからドル売りが誘われている。円安を是正しようとする日本政府が繰り返し円買い・ドル売り介入を実施しているとみられることも重し。 ユーロドルは１．１７６３ドル付近、豪ドルドルは０．７２４９ドル付近までド