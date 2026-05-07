160.98ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.60エンベロープ1%上限（10日間） 158.62一目均衡表・雲（上限） 158.6121日移動平均 158.0210日移動平均 157.88一目均衡表・転換線 157.88一目均衡表・基準線 157.36100日移動平均 156.44エンベロープ1%下限（10日間） 156.28一目均衡表・雲（下限） 156.27現値 156.25ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.2