お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が家族のほっこりショットを公開した。庄司は７日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＧＷどこに行っても混んでるから多摩川へお散歩」とつづった。次女から「肩組んじゃいなよ〜２人でハート作って〜」などとリクエストがあったようで、妻でタレントの藤本美貴と肩を組んだりハートマークを作る仲睦まじいショットを披露。続けて「結果多摩川でお散歩で全然楽しめたねって話して帰り