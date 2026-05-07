「ＳＰＥＥＤ」の島袋寛子（４２）が、７日までに自身のインスタグラムを更新。コーデ姿が話題となっている。「２０２６．５．５ＵＴＡＵＴＡＩお越しくださった皆様ありがとうございました」と、ライブのオフショットなどを載せた島袋。黒系で統一したスタイリッシュなコーディネート姿で「とても楽しかったです！一緒に歌えて嬉しかった！ありがとう」とファンへの感謝をつづっている。髪を高めの位置で結んだポニー