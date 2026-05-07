ＪＲＡは７日、第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）のファン投票受け付けを開始した。投票はＷＥＢのみ。専用サイトで２４日２３時５９分まで。パソコン、スマートフォンから投票できる。スケジュールは第１回中間発表が５月１４日、２１日に第２回中間発表、２８日に最終結果が発表される。今年からファン投票による優先出走馬の選定方法が変更。これまで第１回特別登録（レースの２週間前