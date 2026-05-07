【新華社北京5月7日】中国の宇宙貨物船「天舟9号」が7日午前7時49分（日本時間同8時49分）、大気圏に再突入し、少量の残骸が予定された安全海域に落下した。中国有人宇宙プロジェクト弁公室が明らかにした。天舟9号は6日、宇宙ステーションからの離脱に無事成功した。天舟9号は2025年7月15日、海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げられ、宇宙飛行士が宇宙ステーション滞在中に必要な消耗品や推進剤、実験装置などの物資を送り