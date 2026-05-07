【新華社合肥5月7日】中国安徽省阜陽市の阜陽合肥現代産業園区にある潁淮（えいわい）花園で、コウシンバラが見頃を迎えた。幾重にも重なりながら次々と咲く色とりどりのバラが、そよ風に乗って枝を揺らし、美しい自然の風景を描き出している。