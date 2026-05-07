【第23話】 5月7日 公開 第23話「炒飯の味」を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月7日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第23話「炒飯の味」をヤンマガWebに無料公開した。 第23話は黒川の視点で進行。体育祭が終わってから米沢を見るとモヤモヤしてしまう黒川だが、調理実習で彼と同じ班になってしまい……。 「保知矢さんはあまりある」のページ