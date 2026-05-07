©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … いつしかのアナウンサーカレンダーの撮影風景。みんなで頑張って一緒にジャンプしました。 2枚の写真は数秒の時間差を撮影したもの。澤田さんと北條のタイミ