人気漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」の中間結果が発表され、30位と31位にランクインしたキャラクターが話題になっている。【画像】気になる！100位まで紹介『ワンピース』人気キャラ投票の中間結果これは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票。投票対象は1567キャラクター、全世界の国と