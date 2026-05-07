ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が4日、自身のインスタグラムを更新。双子の長男と長女が18歳を迎えたことを報告し、近影を披露した。【写真】「大きくなりましたね」18歳の成人を迎えたつんく♂の双子の長男＆長女※5枚目以降つんく♂は「我が家の長男、長女ついに18歳の成人です。アメリカも日本も大人じゃん！です。ということでバースデーパーティ。二人は別日に開催！一緒にはやってくれない