ロックバンド・４４ＭＡＧＮＵＭは７日、ボーカルのＳＴＥＶＩＥが４月いっぱいで脱退したことを発表した。バンドの公式Ｘには「この度、ボーカルのＳＴＥＶＩＥが諸般の事情により４４ＭＡＧＮＵＭを２０２６年４月をもちまして脱退する事となりました。突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」と記され「今後はそれぞれの道で活動して行く事となりますが、引き続きご厚情を賜りますと共に、今後の活動につき