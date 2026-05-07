麻生副総裁や小泉防衛大臣ら自民党の有志議員が高市政権の政策を推進するため、新たなグループ「国力研究会」を発足させることがわかりました。「国力研究会」の発起人には、2025年の総裁選で高市総理を支持した麻生副総裁の他、高市総理と戦った小泉防衛大臣や小林政調会長、茂木外務大臣も名前を連ねています。高市総理と党の連携不足を指摘する声がある中、旧派閥横断で高市政権の掲げる政策を推進する狙いがあるとみられます。